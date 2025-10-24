Athekame fixade kryss på övertid för Milan mot Pisa

Oavgjort i mötet mellan Milan och Pisa

Zachary Athekame kvitterade på övertid

Milan nu första, Pisa på 17:e plats

Milan gick mot förlust när laget på fredagen mötte Pisa i Serie A. Bortalaget hade ledningen med 1–2 i slutet av matchen, men på övertid slog Zachary Athekame till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Milan.

Det var sjunde matchen i rad utan förlust för Milan.

Milan–Pisa – mål för mål

Rafael Leao öppnade målskyttet redan i sjunde minuten och gav Milan ledningen. Med en halvtimme kvar att spela nätade Juan Cuadrado på straff och kvitterade för Pisa.

Ledningsmålet till 1–2 kom med fyra minuter kvar att spela när M’bala Nzola slog till och gjorde mål för Pisa.

Men Milan hann ändå med ett kvitteringsmål. Zachary Athekame gjorde det på tilläggstid. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Milan har tre segrar och två oavgjorda och 9–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Pisa har tre oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad. Det här var Milans andra oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Pisa nu ligger på 17:e plats. Milan leder serien. Ett fint lyft för Milan som låg på femte plats så sent som den 27 september.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Milan är Atalanta. Lagen möts tisdag 28 oktober 20.45.

Milan–Pisa 2–2 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (7) Rafael Leao, 1–1 (60) Juan Cuadrado, 1–2 (86) M’bala Nzola, 2–2 (90) Zachary Athekame.

Varningar, Milan: Zachary Athekame. Pisa: M’bala Nzola, Michel Aebischer, Isak Vural.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 3-2-0

Pisa: 0-3-2

Nästa match:

Milan: Atalanta, borta, 28 oktober