Auxerre äntligen segrare igen efter vinst mot Metz

Seger för Auxerre med 3–1 mot Metz

Lassine Sinayoko matchvinnare för Auxerre

Nathan Mbala gjorde målet för Metz

Efter sex matcher utan seger i Ligue 1 herr kunde Auxerre till slut ta tre poäng igen. Laget vann på bortaplan mot Metz, med 3–1 (1–0).

Rennes nästa för Auxerre

Efter fyra minuters spel gjorde Auxerre 0–1.

Lassine Sinayoko ökade Auxerres ledning på pass av Naouirou Ahamada i 76:e minuten. 0–3-målet kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Kevin Danois slog till och gjorde mål. Reduceringen till 1–3 för Metz kom direkt därefter när Nathan Mbala på tilläggstid gjorde mål på passning från Alpha Toure. Mer än så blev det dock inte för Metz.

När lagen senast möttes vann Auxerre med 3–1.

Nästa motstånd för Auxerre är Rennes. Lagen möts söndag 22 februari 15.00 på Stade de l’Abbe-Deschamps.

Metz–Auxerre 1–3 (0–1)

Ligue 1 herr, Stade Saint Symphorien

Mål: 0–1 (4) Självmål, 0–2 (76) Lassine Sinayoko (Naouirou Ahamada), 0–3 (89) Kevin Danois, 1–3 (90) Nathan Mbala (Alpha Toure).

Varningar, Metz: Koffi Kouao, Lucas Michal. Auxerre: Lassine Sinayoko, Assane Diousse, Josue Casimir.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Metz: 0-1-4

Auxerre: 1-2-2

Nästa match:

Auxerre: Stade Rennais FC, hemma, 22 februari 15.00