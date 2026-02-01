Avila och Fornals avgjorde när Real Betis slog Valencia

Real Betis segrade – 2–1 mot Valencia

Pablo Fornals avgjorde för Real Betis

Luis Rioja gjorde målet för Valencia

Real Betis tog till slut hem segern mot Valencia i matchen på Estadio de La Cartuja på söndagen. Matchen i La Liga slutade 2–1 (1–1). Segermålet för Real Betis stod Pablo Fornals för efter 88 minuter.

Atletico Madrid nästa för Real Betis

Gästerna Valencia gjorde första målet när Luis Rioja nätade redan i 20:e minuten. I 23:e minuten kvitterade Real Betis när Ezequiel Avila slog till på straff.

Det matchavgörande målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Pablo Fornals slog till och gjorde 2–1 för Real Betis. Fornals fullbordade därmed lagets vändning.

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Real Betis med 7–9 och Valencia med 7–9 i målskillnad.

Söndag 8 februari möter Real Betis Atletico Madrid borta 18.30 och Valencia möter Real Madrid hemma 21.00.

Real Betis–Valencia 2–1 (1–1)

La Liga, Estadio de La Cartuja

Mål: 0–1 (20) Luis Rioja, 1–1 (23) Ezequiel Avila, 2–1 (88) Pablo Fornals.

Varningar, Valencia: Dimitri Foulquier, Pepelu, Eray Coemert.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Betis: 2-1-2

Valencia: 2-1-2

Nästa match:

Real Betis: Atletico de Madrid, borta, 8 februari 18.30

Valencia: Real Madrid, hemma, 8 februari 21.00