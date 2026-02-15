AVS tog första segern för säsongen

Seger för AVS med 3–0 mot Estoril

Diego Duarte matchvinnare för AVS

AVS höll nollan

AVS har haft en tung start i Primeira Liga herr den här säsongen, men efter 22 spelade matcher kom första segern, på hemmaplan mot Estoril. AVS vann med 3–0 (0–0).

AVS–Estoril – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Diego Duarte gav AVS ledningen. I 75:e minuten ökade Tomane ledningen. Angel Algobia gjorde också 3–0 i 90:e minuten.

Säsongens första möte lagen emellan vann Estoril med 3–1.

Lördag 21 februari 19.00 spelar AVS borta mot Benfica. Estoril möter Gil Vicente hemma på Antonio Coimbra da Mota söndag 22 februari 19.00.

AVS–Estoril 3–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio do CD Aves

Mål: 1–0 (54) Diego Duarte, 2–0 (75) Tomane, 3–0 (90) Angel Algobia.

Varningar, AVS: Gustavo Mendonca, Daniel Rivas. Estoril: Rafik Guitane, Ferro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 1-1-3

Estoril: 3-1-1

Nästa match:

AVS: SL Benfica, borta, 21 februari 19.00

Estoril: Gil Vicente FC, hemma, 22 februari 19.00