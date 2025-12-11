AZ tog bortaseger mot Drita

AZ vann med 3–0 mot Drita

Sven Mijnans avgjorde för AZ

Andra raka segern för AZ

AZ tog greppet om bortamatchen mot Drita redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och torsdagens match i Conference League herr slutade 3–0.

Drita–AZ – mål för mål

AZ fick en bra start på matchen när Sven Mijnans slog till med assist av Isak Jensen redan i 17:e minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Isak Jensen och ökade ledningen för AZ.

Till slut kom också 0–3 genom Ibrahim Sadiq i 90:e minuten.

Torsdag 18 december 21.00 möter Drita Rayo Vallecano borta på Estadio de Vallecas medan AZ spelar hemma mot Jagiellonia.

Drita–AZ 0–3 (0–1)

Conference League herr

Mål: 0–1 (17) Sven Mijnans (Isak Jensen), 0–2 (58) Isak Jensen, 0–3 (90) Ibrahim Sadiq.

Varningar, Drita: Mamadou Soumahoro, Jorgo Pellumbi, Ilir Mustafa. AZ: Weslley Patati, Mateo Chavez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Drita: 2-2-1

AZ: 3-0-2

Nästa match:

Drita: Rayo Vallecano, borta, 18 december 21.00

AZ: Jagiellonia Bialystok, hemma, 18 december 21.00