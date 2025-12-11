AZ tog bortaseger mot Drita
- AZ vann med 3–0 mot Drita
- Sven Mijnans avgjorde för AZ
- Andra raka segern för AZ
AZ tog greppet om bortamatchen mot Drita redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och torsdagens match i Conference League herr slutade 3–0.
Drita–AZ – mål för mål
AZ fick en bra start på matchen när Sven Mijnans slog till med assist av Isak Jensen redan i 17:e minuten.
Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Isak Jensen och ökade ledningen för AZ.
Till slut kom också 0–3 genom Ibrahim Sadiq i 90:e minuten.
Torsdag 18 december 21.00 möter Drita Rayo Vallecano borta på Estadio de Vallecas medan AZ spelar hemma mot Jagiellonia.
Drita–AZ 0–3 (0–1)
Conference League herr
Mål: 0–1 (17) Sven Mijnans (Isak Jensen), 0–2 (58) Isak Jensen, 0–3 (90) Ibrahim Sadiq.
Varningar, Drita: Mamadou Soumahoro, Jorgo Pellumbi, Ilir Mustafa. AZ: Weslley Patati, Mateo Chavez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Drita: 2-2-1
AZ: 3-0-2
Nästa match:
Drita: Rayo Vallecano, borta, 18 december 21.00
AZ: Jagiellonia Bialystok, hemma, 18 december 21.00
