Bernabe och Pellegrino matchvinnare hemma mot Verona

Parma segrade – 2–1 mot Verona

Mateo Pellegrino matchvinnare för Parma

Andra raka segern för Parma

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Parma som vann matchen hemma mot Verona i Serie A på söndagen. 2–1 (1–1) slutade matchen. Mateo Pellegrino blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på tilläggstid.

Parma–Verona – mål för mål

Adrian Bernabe gjorde 1–0 till Parma efter bara fyra minuter. I den elfte minuten fick Verona Gift Orban utvisad. Verona kvitterade till 1–1 strax före paus genom Abdou Harroui på straff.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Mateo Pellegrino slog till och gjorde 2–1 för Parma.

Parma har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Verona har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Parma med 2–1.

Parma tar sig an Milan i nästa match borta söndag 22 februari 18.00. Verona möter Sassuolo borta fredag 20 februari 20.45.

Parma–Verona 2–1 (1–1)

Serie A, Stadio Ennio Tardini

Mål: 1–0 (4) Adrian Bernabe, 1–1 (43) Abdou Harroui, 2–1 (90) Mateo Pellegrino.

Varningar, Parma: Alessandro Circati, Lautaro Valenti.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Parma: 2-1-2

Verona: 0-2-3

Nästa match:

Parma: Milan, borta, 22 februari 18.00

Verona: Sassuolo, borta, 20 februari 20.45