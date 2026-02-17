Bird fixade kryss i 89:e minuten för Bristol C mot Wrexham

Bristol C och Wrexham kryssade

Max Bird kvitterade i 89:e minuten

Bristol C nu nionde, Wrexham på sjunde plats

Bristol C gick mot förlust i tisdagens match mot Wrexham i Championship på Ashton Gate. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men i 89:e minuten slog Max Bird till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Bristol C.

Bristol C–Wrexham – mål för mål

Wrexham tog ledningen i 34:e minuten genom Oliver Rathbone.

Direkt efter pausen nätade Sinclair Armstrong efter pass från Tomi Horvat och kvitterade för Bristol C. Wrexham tog ledningen i 76:e minuten. Kvitteringen kom med en minut kvar att spela när Max Bird slog till och gjorde mål för Bristol C efter förarbete från Jason Knight. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Wrexhams nya tabellposition är sjunde plats medan Bristol C är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Wrexham med 2–0.

Nästa motstånd för Bristol C är Swansea City. Lagen möts lördag 21 februari 13.30 på Swansea.com Stadium.

Bristol C–Wrexham 2–2 (0–1)

Championship, Ashton Gate

Mål: 0–1 (34) Oliver Rathbone, 1–1 (47) Sinclair Armstrong (Tomi Horvat), 1–2 (76) Självmål, 2–2 (89) Max Bird (Jason Knight).

Varningar, Bristol C: Neto Borges, Delano Burgzorg. Wrexham: Max Cleworth, Oliver Rathbone, Dominic Hyam.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-1-2

Wrexham: 2-2-1

Nästa match:

Bristol C: Swansea City FC, borta, 21 februari 13.30