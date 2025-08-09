Seger för BK Häcken med 4–1 mot Djurgården

BK Häckens nionde seger på de senaste tio matcherna

Felicia Schröder gjorde fyra mål för BK Häcken

BK Häcken slog Djurgården hemma med 4–1 (0–0) och är ny serieledare i Damallsvenskan efter 13 spelade matcher, en poäng före Hammarby. Djurgården ligger på fjärde plats i tabellen.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för BK Häckens Felicia Schröder, som stod för hela fyra mål i matchen.

Enda målskytt för Djurgården blev Therese Åsland.

Det här innebär att BK Häcken nu har sju segrar i följd i Damallsvenskan.

Växjö nästa för BK Häcken

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 65:e minuten innan Felicia Schröder gav BK Häcken ledningen.

I 69:e minuten nätade Felicia Schröder ännu en gång, och gjorde 2–0.

Laget ökade ledningen på nytt, till 3–0, bara sju minuter senare genom Felicia Schröder som med målet fullbordade sitt hattrick.

Reduceringen till 3–1 kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela, när Therese Åsland slog till och gjorde mål på straff för Djurgården. Mer än så blev det dock inte för Djurgården.

4–1-målet för BK Häcken kom direkt därefter när Felicia Schröder på stopptid på nytt gjorde mål.

BK Häcken möter Växjö i nästa match borta söndag 17 augusti 14.00. Djurgården möter samma dag Vittsjö hemma.

BK Häcken–Djurgården 4–1 (0–0)

Damallsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (65) Felicia Schröder, 2–0 (69) Felicia Schröder, 3–0 (76) Felicia Schröder, 3–1 (89) Therese Åsland, 4–1 (90) Felicia Schröder.

Varningar, BK Häcken: Alice Bergström, Stine Sandbech.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken: 5-0-0

Djurgården: 2-0-3

Nästa match:

BK Häcken: Växjö DFF, borta, 17 augusti

Djurgården: Vittsjö GIK, hemma, 17 augusti