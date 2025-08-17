5–0 mot Växjö – nu är BK Häcken ny serieledare

BK Häcken-seger med 5–0 mot Växjö

BK Häckens nionde seger på de senaste tio matcherna

BK Häckens Tabitha Tindell tvåmålsskytt

Växjö och gästande BK Häcken möttes i Damallsvenskan på söndagen. Det slutade med seger för BK Häcken vars segersiffror skrevs till 5–0 (1–0). I och med detta klättrade BK Häcken upp till topp på tabellen, på samma poäng som Hammarby på andra plats. Hammarby har dessutom en match mer spelad. Växjö ligger på tionde plats i tabellen.

Det här innebär att BK Häcken nu har åtta segrar i följd i Damallsvenskan.

Felicia Schröder gjorde avgörande målet

BK Häcken gjorde första målet. Felicia Schröder gjorde målet på pass av Monica Jusu Bah, redan i 20:e minuten. Direkt efter pausen ökade Tabitha Tindell BK Häckens ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Tabitha Tindell träff på nytt framspelad av Felicia Schröder och ökade ledningen för BK Häcken.

I 62:a minuten slog Anna Anvegård till, och gjorde 0–4.

BK Häcken gjorde också 0–5 genom Monica Jusu Bah i 72:a minuten.

Nästa motstånd för Växjö är Rosengård. Lagen möts fredag 22 augusti 19.00 på Malmö IP. BK Häcken tar sig an IFK Norrköping hemma lördag 23 augusti 16.00.

Växjö–BK Häcken 0–5 (0–1)

Damallsvenskan, Spiris Arena 1, Växjö

Mål: 0–1 (20) Felicia Schröder (Monica Jusu Bah), 0–2 (48) Tabitha Tindell, 0–3 (61) Tabitha Tindell (Felicia Schröder), 0–4 (62) Anna Anvegård, 0–5 (72) Monica Jusu Bah.

Varningar, BK Häcken: Jóhanna Fossdalsá Sørensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Växjö: 2-1-2

BK Häcken: 5-0-0

Nästa match:

Växjö: FC Rosengård, borta, 22 augusti

BK Häcken: IFK Norrköping FK, hemma, 23 augusti