Blanco och Boye heta när Alaves besegrade Espanyol
- Seger för Alaves med 2–1 mot Espanyol
- Lucas Boye matchvinnare för Alaves
- Andra raka segern för Alaves
Alaves vann mot Espanyol på RCDE Stadium på fredagen. Matchen i La Liga slutade 1–2 (1–1). Segermålet för Alaves stod Lucas Boye för efter 71 minuter.
Getafe nästa för Alaves
Espanyol gjorde första målet när Roberto Fernandez nätade redan i 15:e minuten. 1–1 kom i 27:e minuten när Antonio Blanco fick träff.
Det dröjde till den 71:a minuten innan Lucas Boye avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.
Det här betyder att Alaves ligger på elfte plats i tabellen och Espanyol är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Alaves som så sent som den 24 januari låg på 18:e plats.
När lagen senast möttes vann Alaves med 2–1.
Nästa motstånd för Espanyol är Villarreal. Lagen möts måndag 9 februari 21.00 på Estadio de la Ceramica. Alaves tar sig an Getafe hemma söndag 8 februari 14.00.
Espanyol–Alaves 1–2 (1–1)
La Liga, RCDE Stadium
Mål: 1–0 (15) Roberto Fernandez, 1–1 (27) Antonio Blanco, 1–2 (71) Lucas Boye.
Varningar, Alaves: Victor Parada.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Espanyol: 0-1-4
Alaves: 2-1-2
Nästa match:
Espanyol: Villarreal CF, borta, 9 februari 21.00
Alaves: Getafe, hemma, 8 februari 14.00
