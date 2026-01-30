Blanco och Boye heta när Alaves besegrade Espanyol

Seger för Alaves med 2–1 mot Espanyol

Lucas Boye matchvinnare för Alaves

Andra raka segern för Alaves

Alaves vann mot Espanyol på RCDE Stadium på fredagen. Matchen i La Liga slutade 1–2 (1–1). Segermålet för Alaves stod Lucas Boye för efter 71 minuter.

Getafe nästa för Alaves

Espanyol gjorde första målet när Roberto Fernandez nätade redan i 15:e minuten. 1–1 kom i 27:e minuten när Antonio Blanco fick träff.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Lucas Boye avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här betyder att Alaves ligger på elfte plats i tabellen och Espanyol är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Alaves som så sent som den 24 januari låg på 18:e plats.

När lagen senast möttes vann Alaves med 2–1.

Nästa motstånd för Espanyol är Villarreal. Lagen möts måndag 9 februari 21.00 på Estadio de la Ceramica. Alaves tar sig an Getafe hemma söndag 8 februari 14.00.

Espanyol–Alaves 1–2 (1–1)

La Liga, RCDE Stadium

Mål: 1–0 (15) Roberto Fernandez, 1–1 (27) Antonio Blanco, 1–2 (71) Lucas Boye.

Varningar, Alaves: Victor Parada.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 0-1-4

Alaves: 2-1-2

Nästa match:

Espanyol: Villarreal CF, borta, 9 februari 21.00

Alaves: Getafe, hemma, 8 februari 14.00