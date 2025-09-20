Bologna avgjorde mot Genoa efter paus

Seger för Bologna med 2–1 mot Genoa

Riccardo Orsolini matchvinnare för Bologna

Mikael Ellertsson gjorde målet för Genoa

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget Bologna som avgjorde matchen mot Genoa. Lördagens match i Serie A slutade 2–1.

Riccardo Orsolini stod för Bolognas avgörande mål på tilläggstid.

Lecce nästa för Bologna

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 63:e minuten innan Mikael Ellertsson gav Genoa ledningen.

I 73:e minuten kvitterade Santiago Castro för Bologna på pass av Nicolo Cambiaghi.

Det matchavgörande målet kom på övertid, när Riccardo Orsolini slog till och gjorde mål på straff för Bologna. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Bolognas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Genoas andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes blev det seger för Genoa med 3–1.

Lagen möts igen 25 januari.

Nästa motstånd för Bologna är Lecce. Lagen möts söndag 28 september 18.00. Genoa tar sig an Lazio hemma måndag 29 september 20.45.

Bologna–Genoa 2–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (63) Mikael Ellertsson, 1–1 (73) Santiago Castro (Nicolo Cambiaghi), 2–1 (90) Riccardo Orsolini.

Varningar, Bologna: Federico Bernardeschi. Genoa: Vitinha, Patrizio Masini, Leo Ostigard, Brooke Norton Cuffy, Valentin Carboni.

Nästa match:

Bologna: Lecce, borta, 28 september

Genoa: Lazio, hemma, 29 september