Bologna tog klar seger mot Cagliari
Bologna startade bra i matchen mot Cagliari på bortaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Serie A.
Fiorentina nästa för Bologna
Emil Holm gjorde 1–0 för Bologna efter en dryg halvtimme framspelad av Jens Odgaard. Riccardo Orsolini ökade Bolognas ledning med knappa kvarten kvar. 0–2-målet blev matchens sista.
Lagen spelar mot varandra igen den 3 maj.
Söndag 26 oktober spelar Cagliari borta mot Verona 15.00 och Bologna mot Fiorentina borta 18.00.
Cagliari–Bologna 0–2 (0–1)
Serie A
Mål: 0–1 (31) Emil Holm (Jens Odgaard), 0–2 (80) Riccardo Orsolini.
Varningar, Cagliari: Sebastiano Esposito. Bologna: Lewis Ferguson, Charalampos Lykogiannis, Juan Miranda.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Cagliari: 2-1-2
Bologna: 3-1-1
Nästa match:
Cagliari: Verona, borta, 26 oktober
Bologna: Fiorentina, borta, 26 oktober
