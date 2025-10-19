Bologna tog klar seger mot Cagliari

Bologna-seger med 2–0 mot Cagliari

Emil Holm matchvinnare för Bologna

Andra raka segern för Bologna

Bologna startade bra i matchen mot Cagliari på bortaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Serie A.

Fiorentina nästa för Bologna

Emil Holm gjorde 1–0 för Bologna efter en dryg halvtimme framspelad av Jens Odgaard. Riccardo Orsolini ökade Bolognas ledning med knappa kvarten kvar. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 maj.

Söndag 26 oktober spelar Cagliari borta mot Verona 15.00 och Bologna mot Fiorentina borta 18.00.

Cagliari–Bologna 0–2 (0–1)

Serie A

Mål: 0–1 (31) Emil Holm (Jens Odgaard), 0–2 (80) Riccardo Orsolini.

Varningar, Cagliari: Sebastiano Esposito. Bologna: Lewis Ferguson, Charalampos Lykogiannis, Juan Miranda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 2-1-2

Bologna: 3-1-1

Nästa match:

Cagliari: Verona, borta, 26 oktober

Bologna: Fiorentina, borta, 26 oktober