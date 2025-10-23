Bologna vann borta mot FCSB

Bologna vann med 2–1 mot FCSB

Thijs Dallinga avgjorde för Bologna

FCSB:s andra raka förlust

Bologna ledde med 2–0 i halvtid mot FCSB på bortaplan i torsdagens match i Europa League. I andra halvlek kom FCSB närmare, men Bologna kunde hålla undan till seger 2–1.

FCSB–Bologna – mål för mål

Jens Odgaard öppnade målskyttet redan i nionde minuten och gav gästerna Bologna en tidig ledning.

Bologna ökade ledningen till 0–2 i tolfte minuten genom Thijs Dallinga. I 54:e minuten nätade Daniel Birligea och reducerade åt FCSB. Mer än så blev det dock inte för FCSB.

Nästa motstånd för Bologna är Brann. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Renato Dall’Ara.

FCSB–Bologna 1–2 (0–2)

Europa League

Mål: 0–1 (9) Jens Odgaard, 0–2 (12) Thijs Dallinga, 1–2 (54) Daniel Birligea.

Varningar, FCSB: David Miculescu, Risto Radunovic, Octavian Popescu. Bologna: Lukasz Skorupski, Jens Odgaard, Nicolo Cambiaghi, Torbjorn Heggem, Jon Rowe.

Nästa match:

Bologna: Brann, hemma, 6 november