Bologna vann klart mot Pisa

Bologna segrade – 4–0 mot Pisa

Nicolo Cambiaghi avgjorde för Bologna

Bolognas starka defensiv briljerade

Redan i första halvlek tog Bologna greppet om hemmamatchen mot Pisa på söndagen. Och i andra halvlek utökades 3–0-ledningen och matchen i Serie A slutade 4–0.

Bologna–Pisa – mål för mål

Bologna tog ledningen i 24:e minuten genom Nicolo Cambiaghi.

I den 36:e minuten fick Pisas Idrissa Toure rött kort.

I 38:e minuten ökade ledningen till Bologna 2–0 när Nikola Moro fick träff.

Bologna gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen genom Riccardo Orsolini. I 53:e minuten gjorde Jens Odgaard också 4–0 på pass av Thijs Dallinga.

Lagen möts igen 1 mars.

Nästa motstånd för Bologna är Cagliari. Lagen möts söndag 19 oktober 15.00.

Bologna–Pisa 4–0 (3–0)

Serie A

Mål: 1–0 (24) Nicolo Cambiaghi, 2–0 (38) Nikola Moro, 3–0 (40) Riccardo Orsolini, 4–0 (53) Jens Odgaard (Thijs Dallinga).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 3-1-1

Pisa: 0-1-4

Nästa match:

Bologna: Cagliari, borta, 19 oktober