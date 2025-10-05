Bologna vann klart mot Pisa
- Bologna segrade – 4–0 mot Pisa
- Nicolo Cambiaghi avgjorde för Bologna
- Bolognas starka defensiv briljerade
Redan i första halvlek tog Bologna greppet om hemmamatchen mot Pisa på söndagen. Och i andra halvlek utökades 3–0-ledningen och matchen i Serie A slutade 4–0.
Bologna–Pisa – mål för mål
Bologna tog ledningen i 24:e minuten genom Nicolo Cambiaghi.
I den 36:e minuten fick Pisas Idrissa Toure rött kort.
I 38:e minuten ökade ledningen till Bologna 2–0 när Nikola Moro fick träff.
Bologna gjorde också 3–0 alldeles före halvtidspausen genom Riccardo Orsolini. I 53:e minuten gjorde Jens Odgaard också 4–0 på pass av Thijs Dallinga.
Lagen möts igen 1 mars.
Nästa motstånd för Bologna är Cagliari. Lagen möts söndag 19 oktober 15.00.
Bologna–Pisa 4–0 (3–0)
Serie A
Mål: 1–0 (24) Nicolo Cambiaghi, 2–0 (38) Nikola Moro, 3–0 (40) Riccardo Orsolini, 4–0 (53) Jens Odgaard (Thijs Dallinga).
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bologna: 3-1-1
Pisa: 0-1-4
Nästa match:
Bologna: Cagliari, borta, 19 oktober
