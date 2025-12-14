Bortasegern mot West Ham förlänger sviten för Aston Villa

Aston Villa-seger med 3–2 mot West Ham

Aston Villas nionde seger på de senaste tio matcherna

Avgörande målet kom i 79:e minuten.

Aston Villa är svårslaget i Premier League. Mot West Ham på bortaplan på London Stadium på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–2) och har nu sex segrar i rad.

Morgan Rogers stod för Aston Villas avgörande mål efter 79 minuter.

Morgan Rogers blev matchvinnare

West Ham började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Mateus Fernandes till.

Aston Villa kvitterade till 1–1 i nionde minuten.

West Ham tog ledningen på nytt när Jarrod Bowen fick träff i 24:e minuten. Målet var Jarrod Bowens femte i Premier League.

Direkt efter pausen nätade Morgan Rogers och kvitterade för Aston Villa.

Morgan Rogers, återigen, gjorde det matchavgörande målet i 79:e minuten. Rogers fullbordade därmed lagets vändning.

Resultatet innebär att West Ham ligger kvar på 18:e plats och Aston Villa på tredje plats i tabellen. Ett fint lyft för Aston Villa som låg på nionde plats så sent som den 22 november.

I nästa omgång har West Ham Manchester City borta på Etihad Stadium, lördag 20 december 16.00. Aston Villa spelar hemma mot Manchester United söndag 21 december 17.30.

West Ham–Aston Villa 2–3 (2–1)

Premier League, London Stadium

Mål: 1–0 (1) Mateus Fernandes, 1–1 (9) Självmål, 2–1 (24) Jarrod Bowen, 2–2 (50) Morgan Rogers, 2–3 (79) Morgan Rogers.

Varningar, West Ham: El Hadji Malick Diouf. Aston Villa: Matty Cash, Boubacar Kamara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 0-3-2

Aston Villa: 5-0-0

Nästa match:

West Ham: Manchester City, borta, 20 december 16.00

Aston Villa: Manchester United, hemma, 21 december 17.30