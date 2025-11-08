Borussia Dortmund kryssade borta mot Hamburg

Kryss mellan Hamburg och Borussia Dortmund

Ransford Konigsdorffer kvitterade på övertid

Hamburg nu 13:e, Borussia Dortmund på tredje plats

Hamburg och Borussia Dortmund fick en poäng var i mötet i Bundesliga på Volksparkstadion. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Hamburg–Borussia Dortmund – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Carney Chukwuemeka 1–0 till gästande Borussia Dortmund i den 64:e minuten på pass av Nico Schlotterbeck.

Kvitteringen kom på stopptid när Ransford Konigsdorffer slog till och gjorde mål för Hamburg framspelad av Miro Muheim. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Hamburg har en seger, en oavgjord och tre förluster och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borussia Dortmund har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad.

Det här betyder att Hamburg ligger kvar på 13:e plats i tabellen och Borussia Dortmund på tredje plats. Hamburg var nia i tabellen för 23 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 mars på Signal Iduna Park.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är VfB Stuttgart. Lagen möts lördag 22 november 15.30 på Signal Iduna Park.

Hamburg–Borussia Dortmund 1–1 (0–0)

Bundesliga, Volksparkstadion

Mål: 0–1 (64) Carney Chukwuemeka (Nico Schlotterbeck), 1–1 (90) Ransford Konigsdorffer (Miro Muheim).

Varningar, Hamburg: Yussuf Poulsen. Borussia Dortmund: Karim Adeyemi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hamburg: 1-1-3

Borussia Dortmund: 2-2-1

Nästa match:

Borussia Dortmund: VfB Stuttgart, hemma, 22 november