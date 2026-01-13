Borussia Dortmund svårslaget – tionde matchen i rad med poäng efter 3–0

Borussia Dortmund vann med 3–0 mot Werder Bremen

Nico Schlotterbeck matchvinnare för Borussia Dortmund

Borussia Dortmunds tionde seger för säsongen

Matchen slutade 3–0 (1–0) när Borussia Dortmund tog emot Werder Bremen på Signal Iduna Park. Det betyder att Borussia Dortmund tagit poäng i tionde raka matchen i Bundesliga.

Borussia Dortmund höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

St Pauli nästa för Borussia Dortmund

Nico Schlotterbeck öppnade målskyttet redan i elfte minuten och gav Borussia Dortmund ledningen.

Det dröjde till den 75:e minuten innan Marcel Sabitzer ökade ledningen framspelad av Felix Nmecha. Borussia Dortmund gjorde också 3–0 genom Serhou Guirassy i 83:e minuten.

Resultatet innebär att Borussia Dortmund ligger kvar på andra plats och Werder Bremen på tolfte plats i tabellen.

Den 16 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Wohninvest WESERSTADION.

I nästa omgång har Borussia Dortmund St Pauli hemma på Signal Iduna Park, lördag 17 januari 15.30. Werder Bremen spelar hemma mot Eintracht Frankfurt fredag 16 januari 20.30.

Borussia Dortmund–Werder Bremen 3–0 (1–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (11) Nico Schlotterbeck, 2–0 (75) Marcel Sabitzer (Felix Nmecha), 3–0 (83) Serhou Guirassy.

Varningar, Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer, Niklas Suele.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 3-2-0

Werder Bremen: 0-2-3

Nästa match:

Borussia Dortmund: St Pauli, hemma, 17 januari 15.30

Werder Bremen: Eintracht Frankfurt, hemma, 16 januari 20.30