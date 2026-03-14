Borussia Dortmund tog kommandot från start mot Augsburg

Seger för Borussia Dortmund med 2–0 mot Augsburg

Borussia Dortmunds åttonde seger på de senaste tio matcherna

Karim Adeyemi avgjorde för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hade greppet från start i matchen i Bundesliga mot Augsburg på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) hemma på Signal Iduna Park.

Det här var Borussia Dortmunds tolfte nolla den här säsongen.

Borussia Dortmund–Augsburg – mål för mål

Borussia Dortmund gjorde första målet när Karim Adeyemi nätade redan i 13:e minuten.

Luca Reggiani fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Julian Ryerson och ökade ledningen för Borussia Dortmund. Det blev också matchens sista mål.

Borussia Dortmund har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Augsburg har tre vinster och två förluster och 7–6 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Borussia Dortmund med 1–0.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är Hamburg. Lagen möts lördag 21 mars 18.30 på Signal Iduna Park. Augsburg tar sig an VfB Stuttgart hemma söndag 22 mars 19.30.

Mål: 1–0 (13) Karim Adeyemi, 2–0 (59) Luca Reggiani (Julian Ryerson).

