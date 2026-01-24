Borussia Dortmund vann borta mot Union Berlin

Borussia Dortmund vann med 3–0 mot Union Berlin

Borussia Dortmunds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emre Can matchvinnare för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hade ledningen i halvtid mot Union Berlin på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Bundesliga.

Det här var tionde gången den här säsongen som Borussia Dortmund höll nollan.

Segern var Borussia Dortmunds fjärde på de senaste fem matcherna.

Union Berlin–Borussia Dortmund – mål för mål

Borussia Dortmund tog en tidig ledning när Emre Can slog till på straff redan i tionde minuten.

Direkt efter pausen ökade Nico Schlotterbeck Borussia Dortmunds ledning. Till slut kom också 0–3-målet genom Maximilian Beier assisterad av Jobe Bellingham i 84:e minuten.

Resultatet innebär att Union Berlin ligger kvar på nionde plats och Borussia Dortmund på andra plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Borussia Dortmund med 3–0.

I nästa omgång har Union Berlin Hoffenheim borta på PreZero Arena, lördag 31 januari 15.30. Borussia Dortmund spelar hemma mot Heidenheim söndag 1 februari 17.30.

Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3 (0–1)

Bundesliga, Alte Foersterei

Mål: 0–1 (10) Emre Can, 0–2 (53) Nico Schlotterbeck, 0–3 (84) Maximilian Beier (Jobe Bellingham).

Varningar, Borussia Dortmund: Emre Can.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 1-3-1

Borussia Dortmund: 4-1-0

Nästa match:

Union Berlin: TSG Hoffenheim, borta, 31 januari 15.30

Borussia Dortmund: FC Heidenheim, hemma, 1 februari 17.30