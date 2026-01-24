Borussia Dortmund vann borta mot Union Berlin
- Borussia Dortmund vann med 3–0 mot Union Berlin
- Borussia Dortmunds fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Emre Can matchvinnare för Borussia Dortmund
Borussia Dortmund hade ledningen i halvtid mot Union Berlin på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Bundesliga.
Det här var tionde gången den här säsongen som Borussia Dortmund höll nollan.
Segern var Borussia Dortmunds fjärde på de senaste fem matcherna.
Union Berlin–Borussia Dortmund – mål för mål
Borussia Dortmund tog en tidig ledning när Emre Can slog till på straff redan i tionde minuten.
Direkt efter pausen ökade Nico Schlotterbeck Borussia Dortmunds ledning. Till slut kom också 0–3-målet genom Maximilian Beier assisterad av Jobe Bellingham i 84:e minuten.
Resultatet innebär att Union Berlin ligger kvar på nionde plats och Borussia Dortmund på andra plats i tabellen.
När lagen möttes senast vann Borussia Dortmund med 3–0.
I nästa omgång har Union Berlin Hoffenheim borta på PreZero Arena, lördag 31 januari 15.30. Borussia Dortmund spelar hemma mot Heidenheim söndag 1 februari 17.30.
Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3 (0–1)
Bundesliga, Alte Foersterei
Mål: 0–1 (10) Emre Can, 0–2 (53) Nico Schlotterbeck, 0–3 (84) Maximilian Beier (Jobe Bellingham).
Varningar, Borussia Dortmund: Emre Can.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Union Berlin: 1-3-1
Borussia Dortmund: 4-1-0
Nästa match:
Union Berlin: TSG Hoffenheim, borta, 31 januari 15.30
Borussia Dortmund: FC Heidenheim, hemma, 1 februari 17.30
