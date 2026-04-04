Borussia Dortmund vann toppmötet med VfB Stuttgart

Borussia Dortmunds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Karim Adeyemi matchvinnare för Borussia Dortmund

Det var två topplag som möttes i Bundesliga när VfB Stuttgart tog emot andraplacerade Borussia Dortmund. Borussia Dortmund vann matchen med 2–0 (0–0).

Det här var 13:e gången den här säsongen som Borussia Dortmunds målvakter höll nollan.

Därmed har Borussia Dortmund vunnit fyra matcher i rad i Bundesliga.

Bayer Leverkusen nästa för Borussia Dortmund

Karim Adeyemi gjorde 1–0 till Borussia Dortmund i 90:e minuten. 0–2-målet kom på tilläggstid när Julian Brandt slog till och gjorde mål på passning från Fabio Silva. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

VfB Stuttgart ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Borussia Dortmund är på andra plats.

Söndag 12 april 17.30 spelar VfB Stuttgart hemma mot Hamburg. Borussia Dortmund möter Bayer Leverkusen hemma på Signal Iduna Park lördag 11 april 15.30.

VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0–2 (0–0)

Bundesliga, MHPArena

Mål: 0–1 (90) Karim Adeyemi, 0–2 (90) Julian Brandt (Fabio Silva).

Varningar, VfB Stuttgart: Ramon Hendriks. Borussia Dortmund: Karim Adeyemi, Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 3-1-1

Borussia Dortmund: 4-0-1

Nästa match:

VfB Stuttgart: Hamburger SV, hemma, 12 april 17.30

Borussia Dortmund: Bayer Leverkusen, hemma, 11 april 15.30