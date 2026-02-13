Borussia Dortmunds fina svit håller i sig efter 4–0 mot Mainz

Borussia Dortmund vann med 4–0 mot Mainz

Borussia Dortmunds sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Serhou Guirassy tvåmålsskytt för Borussia Dortmund

Segertåget fortsätter för Borussia Dortmund. Mot Mainz på hemmaplan på Signal Iduna Park på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 4–0 (3–0) och har nu sex segrar i rad i Bundesliga.

Det här var elfte gången den här säsongen som Borussia Dortmund höll nollan.

Serhou Guirassy gjorde två mål för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gjorde första målet när Serhou Guirassy slog till redan i tionde minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 i 15:e minuten genom Maximilian Beier på passning från Julian Ryerson. Borussia Dortmund gjorde också 3–0 i slutet av första halvleken på nytt genom Serhou Guirassy framspelad av Julian Ryerson.

Borussia Dortmund ökade ledningen till 4–0 i 84:e minuten.

Det här betyder att Borussia Dortmund ligger kvar på andra plats i tabellen och Mainz på 14:e plats. Så sent som den 23 januari låg Mainz på 18:e plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Borussia Dortmund med 2–0.

Nästa motstånd för Borussia Dortmund är Red Bull Leipzig. Lagen möts lördag 21 februari 18.30 på Red Bull Arena Leipzig. Mainz tar sig an Hamburg hemma fredag 20 februari 20.30.

Borussia Dortmund–Mainz 4–0 (3–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (10) Serhou Guirassy, 2–0 (15) Maximilian Beier (Julian Ryerson), 3–0 (42) Serhou Guirassy (Julian Ryerson), 4–0 (84) Självmål.

Varningar, Borussia Dortmund: Carney Chukwuemeka, Fabio Silva, Niklas Suele. Mainz: Silvan Widmer, Stefan Posch.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 5-0-0

Mainz: 3-0-2

Nästa match:

Borussia Dortmund: RB Leipzig, borta, 21 februari 18.30

Mainz: Hamburger SV, hemma, 20 februari 20.30