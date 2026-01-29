Brann klart för kval trots förlust mot Sturm Graz

Sturm Graz segrade – 1–0 mot Brann

Otar Kiteishvili avgjorde för Sturm Graz

Seger nummer 2 för Sturm Graz

Trots förlust, 0–1 (0–0), på bortaplan mot Sturm Graz står det klart att Brann efter en bra säsong i Europa League är klart för kval.

Otar Kiteishvili stod för Sturm Graz avgörande mål efter 85 minuter.

Sturm Graz–Brann – mål för mål

Sturm Graz har en seger, en oavgjord och tre förluster och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brann har tre oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Sturm Graz slutar på 26:e plats och Brann på 24:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Sturm Graz som så sent som den 28 januari låg på 31:a plats.

Sturm Graz–Brann 1–0 (0–0)

Europa League, Merkur-Arena

Mål: 1–0 (85) Otar Kiteishvili.

Varningar, Sturm Graz: Emanuel Aiwu, Emir Karic, Arjan Malic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sturm Graz: 1-1-3

Brann: 0-3-2