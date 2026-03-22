Brian Brobbey och Chemsdine Talbi målskyttar när Sunderland vände mot Newcastle

I halvtid var Newcastle i ledningen med 1–0 på St James’ Park. Men Sunderland vände – och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i Premier League. Stor matchhjälte blev Brian Brobbey, med sitt 2–1-mål på övertid.

Newcastle–Sunderland – mål för mål

Newcastle tog en tidig ledning när Anthony Gordon gjorde målet redan i tionde minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Chemsdine Talbi träff och kvitterade för Sunderland. Det matchavgörande målet kom på övertid när Brian Brobbey slog till och gjorde 1–2 för Sunderland. Brobbey fullbordade därmed lagets vändning. Målet var Brian Brobbeys femte i Premier League.

Newcastle–Sunderland 1–2 (1–0)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (10) Anthony Gordon, 1–1 (57) Chemsdine Talbi, 1–2 (90) Brian Brobbey.

Varningar, Sunderland: Trai Hume, Omar Alderete, Brian Brobbey, Reinildo, Noah Sadiki, Lutsharel Geertruida.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 2-0-3

Sunderland: 2-1-2

Nästa match:

Newcastle: Crystal Palace FC, borta, 12 april 15.00

Sunderland: Tottenham Hotspur FC, hemma, 12 april 15.00