Derby County vann med 5–0 mot Bristol C

Rhian Brewster avgjorde för Derby County

Tolfte segern för Derby County

Derby County tog en enkel seger mot Bristol C borta på Ashton Gate i Championship. Laget dominerade matchen, som slutade 5–0 (3–0).

Det här var Derby Countys sjunde nolla den här säsongen.

Ipswich nästa för Derby County

Rhian Brewster slog till efter förarbete från Callum Elder redan i 13:e minuten och gav gästerna Derby County ledningen. I 16:e minuten gjorde laget 0–2 när Ben Brereton Diaz fick träff assisterad av Bobby Clark. Derby County gjorde 0–3 i 36:e minuten när Bobby Clark fick träff på pass av Ben Brereton Diaz.

I 66:e minuten nätade Patrick Agyemang på pass av Joe Ward och gjorde 0–4. Lars-Joergen Salvesen gjorde också 0–5 framspelad av Andreas Weimann i 88:e minuten.

Bristol C har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 2–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Derby County har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad.

Det här betyder att Bristol C nu ligger på nionde plats i tabellen och Derby County är på sjätte plats. Noteras kan att Derby County sedan den 31 december har avancerat åtta placeringar i tabellen.

I nästa match, lördag 7 februari möter Bristol C Hull borta på The MKM Stadium 16.01 medan Derby County spelar hemma mot Ipswich 13.31.

Bristol C–Derby County 0–5 (0–3)

Championship, Ashton Gate

Mål: 0–1 (13) Rhian Brewster (Callum Elder), 0–2 (16) Ben Brereton Diaz (Bobby Clark), 0–3 (36) Bobby Clark (Ben Brereton Diaz), 0–4 (66) Patrick Agyemang (Joe Ward), 0–5 (88) Lars-Joergen Salvesen (Andreas Weimann).

Varningar, Bristol C: Cameron Pring. Derby County: David Ozoh.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 1-1-3

Derby County: 3-1-1

Nästa match:

Bristol C: Hull City AFC, borta, 7 februari 16.01

Derby County: Ipswich Town FC, hemma, 7 februari 13.31