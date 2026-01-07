Burnley i ledning i halvtid – tappade segern mot Manchester United

2–2 mellan Burnley och Manchester United

Jaidon Anthony kvitterade i 66:e minuten

Burnley nu 19:e, Manchester United på sjunde plats

Burnley ledde med 1–0 i paus i mötet i Premier League hemma med Manchester United på onsdagen. Men Manchester United var starkare i andra halvlek och fixade oavgjort, 2–2.

Matchen blev den tolfte i rad utan seger för Burnley.

Burnley–Manchester United – mål för mål

Burnley gjorde 1–0 efter 13 minuters spel.

Direkt efter pausen nätade Benjamin Sesko och kvitterade för Manchester United.

Med en halvtimme kvar att spela fick Benjamin Sesko träff återigen och gav Manchester United ledningen.

I 66:e minuten nätade Jaidon Anthony och kvitterade för Burnley. Det fastställde slutresultatet till 2–2. Målet var Jaidon Anthonys femte i Premier League.

Manchester United ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Burnley är på 19:e plats.

Nästa motstånd för Burnley är Liverpool. Lagen möts lördag 17 januari 16.00 på Anfield.

Burnley–Manchester United 2–2 (1–0)

Premier League

Mål: 1–0 (13) Självmål, 1–1 (50) Benjamin Sesko, 1–2 (60) Benjamin Sesko, 2–2 (66) Jaidon Anthony.

Varningar, Burnley: Lyle Foster, Hannibal Mejbri, Scott Parker.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 0-3-2

Manchester United: 1-3-1

Nästa match:

Burnley: Liverpool, borta, 17 januari 16.00