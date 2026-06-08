Självkritiken kring stjärnan: ”Behöver inte vara raketforskare…”

Hammarbys dyraste värvning någonsin har inte haft en optimal roll i Hammarby.

Sparkade tränaren Kalle Karlsson medger att han kunnat nyttja Victor Lind på ett bättre sätt.

– Att det påverkat hans offensiva bidrag på planen behöver man inte vara raketforskare för att förstå, säger Karlsson.

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Det var i lördags som Kalle Karlsson kallade till en egen presskonferens på Hotell Kungsträdgården i centrala Stockholm, detta dagen efter att han fått sparken som Hammarbytränare.

Anledningen till presskonferensen var att tränaren jagats av journalister sedan beskedet och att han en gång för alla skulle tala ut – för att sedan kunna lägga locket på.

Karlsson berättade att senaste veckorna i Hammarby, som innebar fyra förluster på de fem senaste matcherna, var den tuffaste perioden i tränarens idrottsliv och att han samtidigt också öppnade för expertjobb i tv.

En annan sak som Karlsson berättade om var kritiken han fått för att han inte nyttjat Victor Lind på bästa sätt. Rekordvärvningen för 28 miljoner kronor från BP har spelat längre ner i banan än väntat då Lind ofta hamnat som en vänster wingback då Frederik Winther på vänsterbacken klivit inåt i banan.

– Jag har inte använt Lind på ett optimalt sätt. Hade jag gjort det hade Madjed, Besara eller Abraham hamnat i en mer defensiv roll. Det har varit en kalkylerad avvägning vad som varit bäst för laget. Att det påverkat hans offensiva bidrag på planen behöver man inte vara raketforskare för att förstå, säger Karlsson som sedan hyllar Lind.

– Han har skött den rollen lojalt, han har verkligen varit bra. Det bästa sättet att använda honom på är längre fram i planen men jag upplever inte att han haft problem med den här rollen. Han har varit superlojal och superhärlig att ha att göra med. Han är också en av spelarna som skickat sms till mig och tackat för den här tiden.

Inte bara Lind – pekar på Touré och Tounekti under Hellberg

Karlsson förstår att kritiken kring hanteringen av Lind blivit mer tydlig i samband med senaste veckornas tunga resultat.

– Men det var samma sak när Pinas spelade där Winther spelar nu, han spelade också som indragen vänsterback och i matcher fick då Touré och Tounekti också ta den rollen (som Lind). Spelar man som vi gjort med markeringsförsvar behöver man ha lika många spelare som motståndarna på rätt sida linjen. Då har man ingen formation utan den är flytande beroende på motståndarna.

Det var Karlssons företrädare Kim Hellberg som hade Shaquille Pinas, Bazoumana Touré och Sebastian Tounketi i Hammarby. Att överhuvudtaget kliva in och ersätta Hellberg som tog Bajen till två raka andraplatser 2024-2025 medger Karlsson var en svår uppgift.

– Det är tufft för vem som helst. Det är lättare att som tränare komma in i en klubb i kris.