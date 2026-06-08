de la Fuente: Yamal och Williams redo för VM-premiären

Spanien ser ut att få tillbaka sina stjärnor lagom till VM-starten.

Förbundskapten Luis de la Fuente ger positiva besked kring Lamine Yamal, Nico Williams och Víctor Muñoz.

– Jag tror att alla tre kommer att kunna spela, säger han.

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Lamine Yamal, Nico Williams och Víctor Muñoz har alla varit osäkra kort inför VM efter att ha dragits med skadebekymmer under uppladdningen.

Nu lugnar Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente supportrarna. Enligt Reuters räknar han med att samtliga tre spelare kommer att vara tillgängliga till premiären mot Kap Verde den 16 juni.

– Om det inte blir några bakslag under de kommande dagarna räknar vi med att de blir tillgängliga. Jag tror att alla tre kommer att kunna spela, säger de la Fuente.

Däremot kommer ingen av spelarna att medverka i tisdagens genrep mot Peru.



Spanien inleder VM mot Kap Verde innan gruppspelet fortsätter med matcher mot Uruguay och Saudiarabien.