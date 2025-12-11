Camello och Pacha heta när Rayo Vallecano slog Jagiellonia

Rayo Vallecano vann med 2–1 mot Jagiellonia

Pacha matchvinnare för Rayo Vallecano

Jesus Imaz målskytt för Jagiellonia

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Rayo Vallecano, som vann borta mot Jagiellonia med 2–1 (1–1) i Conference League herr på torsdagen. Pacha slog till efter 61 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Drita nästa för Rayo Vallecano

Sergio Camello slog till redan i sjätte minuten och gav gästerna Rayo Vallecano en tidig ledning.

Jagiellonia kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Jesus Imaz.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Pacha och avgjorde matchen.

Jagiellonia har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rayo Vallecano har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–7 i målskillnad.

På torsdag 18 december 21.00 spelar Jagiellonia borta mot AZ och Rayo Vallecano hemma mot Drita.

Jagiellonia–Rayo Vallecano 1–2 (1–1)

Conference League herr, Bialystok City Stadium

Mål: 0–1 (6) Sergio Camello, 1–1 (44) Jesus Imaz, 1–2 (61) Pacha.

Varningar, Jagiellonia: Afimico Pululu, Dawid Drachal. Rayo Vallecano: Isi Palazon, Pathe Ciss, Sergio Camello, Pep Chavarria.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jagiellonia: 2-2-1

Rayo Vallecano: 3-1-1

Nästa match:

Jagiellonia: AZ Alkmaar, borta, 18 december 21.00

Rayo Vallecano: KF Drita, hemma, 18 december 21.00