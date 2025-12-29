Campbell och Phillips klev fram som matchvinnare mot Queens Park Rangers

WBA vann med 2–1 mot Queens Park Rangers

Nathaniel Phillips avgjorde för WBA

WBA:s nionde seger

2–1 vann WBA med hemma mot Queens Park Rangers på måndagen i Championship.

WBA–Queens Park Rangers – mål för mål

George Campbell gav WBA ledningen i 24:e minuten framspelad av Callum Styles.

Queens Park Rangers kvitterade till 1–1 i 35:e minuten.

I 55:e minuten nätade Nathaniel Phillips framspelad av Michael Johnston och gav WBA ledningen. 2–1-målet blev matchens sista.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, WBA på 17:e plats och Queens Park Rangers på nionde plats. Noteras kan att Queens Park Rangers sedan den 5 december har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann QPR med 3–1.

På torsdag 1 januari 16.00 spelar WBA borta mot Swansea City och Queens Park Rangers hemma mot Norwich City.

WBA–Queens Park Rangers 2–1 (1–1)

Championship, The Hawthorns

Mål: 1–0 (24) George Campbell (Callum Styles), 1–1 (35) Självmål, 2–1 (55) Nathaniel Phillips (Michael Johnston).

Varningar, Queens Park Rangers: Jimmy Dunne, Kieran Morgan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 2-0-3

Queens Park Rangers: 2-1-2

Nästa match:

WBA: Swansea City FC, borta, 1 januari 16.00

Queens Park Rangers: Norwich City FC, hemma, 1 januari 16.00