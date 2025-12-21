Casa Pia vinnare igen – efter nio matcher utan seger

Casa Pia-seger med 2–1 mot Tondela

Renato Nhaga avgjorde för Casa Pia

Tredje raka förlusten för Tondela

Det blev tio matcher. Men nu har Casa Pia till slut vunnit i Primeira Liga herr. Laget vann på bortaplan mot Tondela, med 2–1 (0–0).

Segermålet för Casa Pia stod Renato Nhaga för efter 70 minuter.

Guimaraes nästa för Casa Pia

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Ivan Cavaleiro på straff gav Tondela ledningen.

Gaizka Larrazabal fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Casa Pia.

Casa Pia gjorde också 1–2 i 70:e minuten när Renato Nhaga slog till på pass av Gaizka Larrazabal. Därmed hade Casa Pia vänt matchen.

Tondela har en vinst och fyra förluster och 3–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Casa Pia har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 5–7 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på Estadio Municipal de Rio Maior den 3 maj.

Nästa motstånd för Casa Pia är Guimaraes. Lagen möts söndag 28 december 17.30 på Estadio Municipal de Rio Maior.

Tondela–Casa Pia 1–2 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio Joao Cardoso

Mål: 1–0 (58) Ivan Cavaleiro, 1–1 (62) Gaizka Larrazabal, 1–2 (70) Renato Nhaga (Gaizka Larrazabal).

Varningar, Tondela: Tiago Manso, Joao Afonso. Casa Pia: Andre Geraldes, Renato Nhaga, Yassin Oukili.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 1-0-4

Casa Pia: 1-2-2

Nästa match:

Casa Pia: Vitoria Guimaraes, hemma, 28 december 17.30