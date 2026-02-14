Cassiano tvåmålsskytt för Casa Pia i segern mot Arouca

Casa Pia vann med 3–2 mot Arouca

Cassiano med två mål för Casa Pia

Famalicao nästa motståndare för Casa Pia

Casa Pia vann mötet med Arouca hemma med 3–2 (3–2) på lördagen i Primeira Liga herr.

Cassiano gjorde två mål för Casa Pia

Gästerna Arouca gjorde första målet när Ivan Barbero slog till på pass av Tiago Esgaio redan i elfte minuten. 1–1 kom i 21:a minuten när Rafael Brito hittade rätt efter förarbete från Abdu Conte. I 25:e minuten tog laget också ledningen när Cassiano fick träff. Arouca kvitterade till 2–2 i 38:e minuten. Casa Pia tog ledningen på stopptid i första halvleken på nytt genom Cassiano på straff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Casa Pia med 3–2.

Säsongens första möte lagen emellan vann Casa Pia med 2–0.

Måndag 23 februari 21.15 spelar Casa Pia borta mot Famalicao. Arouca möter Nacional hemma på Municipal de Arouca lördag 21 februari 16.30.

Casa Pia–Arouca 3–2 (3–2)

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Rio Maior

Mål: 0–1 (11) Ivan Barbero (Tiago Esgaio), 1–1 (21) Rafael Brito (Abdu Conte), 2–1 (25) Cassiano, 2–2 (38) Självmål, 3–2 (45) Cassiano.

Varningar, Casa Pia: Gaizka Larrazabal, Cassiano, David Sousa, Kaly, Joao Marques. Arouca: Javi Sanchez, Ignacio de Arruabarrena.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 2-2-1

Arouca: 3-0-2

Nästa match:

Casa Pia: FC Famalicao, borta, 23 februari 21.15

Arouca: CD Nacional Funchal, hemma, 21 februari 16.30