Celje kvalklart efter oavgjort mot Shelbourne

Kryss mellan Celje och Shelbourne

Celje nu 14:e, Shelbourne på 34:e plats

Celje tog poäng efter förlusten senast

Efter en bra säsong i Conference League herr är Celje nu klart för kval. Det efter oavgjort, 0–0, på hemmaplan mot Shelbourne.

Celje–Shelbourne – mål för mål

Celje har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Shelbourne har en oavgjord och fyra förluster och 0–7 i målskillnad.

Det här betyder att Celje slutar på 14:e plats och Shelbourne på 34:e plats.

Celje–Shelbourne 0–0

Conference League herr, Stadion Z’dezele

Varningar, Celje: Franko Kovacevic, Matija Boben. Shelbourne: Evan Caffrey, Sean Boyd, Jonathan Lunney, Harry Wood, Kerr Mcinroy, Sean Gannon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celje: 2-1-2

Shelbourne: 0-1-4