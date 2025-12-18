Celje kvalklart efter oavgjort mot Shelbourne
- Kryss mellan Celje och Shelbourne
- Celje nu 14:e, Shelbourne på 34:e plats
- Celje tog poäng efter förlusten senast
Efter en bra säsong i Conference League herr är Celje nu klart för kval. Det efter oavgjort, 0–0, på hemmaplan mot Shelbourne.
Celje–Shelbourne – mål för mål
Celje har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Shelbourne har en oavgjord och fyra förluster och 0–7 i målskillnad.
Det här betyder att Celje slutar på 14:e plats och Shelbourne på 34:e plats.
Celje–Shelbourne 0–0
Conference League herr, Stadion Z’dezele
Varningar, Celje: Franko Kovacevic, Matija Boben. Shelbourne: Evan Caffrey, Sean Boyd, Jonathan Lunney, Harry Wood, Kerr Mcinroy, Sean Gannon.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Celje: 2-1-2
Shelbourne: 0-1-4
Den här artikeln handlar om: