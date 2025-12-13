Chelsea avgjorde före paus mot Everton

Chelsea vann med 2–0 mot Everton

Cole Palmer avgjorde för Chelsea

Chelsea höll nollan

Chelsea tog ledningen före paus i matchen på lördagen och Everton lyckades inte resa sig. Matchen i Premier League slutade 2–0 (2–0) till hemmalaget.

Chelsea höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Chelsea–Everton – mål för mål

Cole Palmer gjorde 1–0 till Chelsea i 21:a minuten på pass av Malo Gusto.

Laget ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken genom Malo Gusto efter förarbete av Pedro Neto. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Chelsea med 2–0.

Chelsea har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Everton har tre vinster och två förluster och 6–6 i målskillnad.

I nästa match, lördag 20 december möter Chelsea Newcastle borta på St James’ Park 13.30 medan Everton spelar hemma mot Arsenal 21.00.

Chelsea–Everton 2–0 (2–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (21) Cole Palmer (Malo Gusto), 2–0 (45) Malo Gusto (Pedro Neto).

Varningar, Chelsea: Wesley Fofana.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 2-2-1

Everton: 3-0-2

Nästa match:

Chelsea: Newcastle Utd, borta, 20 december 13.30

Everton: Arsenal FC, hemma, 20 december 21.00