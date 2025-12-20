Chelsea hämtade i kapp underläge och kryssade mot Newcastle

2–2 mellan Newcastle och Chelsea

Joao Pedro kvitterade i 66:e minuten

Manchester United blir nästa motstånd för Newcastle

I halvtid ledde Newcastle matchen på hemmaplan i Premier League mot Chelsea med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Chelsea in i matchen och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

Newcastle–Chelsea – mål för mål

Nick Woltemade gjorde 1–0 till Newcastle efter bara fyra minuter.

I 20:e minuten gjorde också laget 2–0 när Nick Woltemade återigen hittade rätt efter förarbete av Anthony Gordon.

Direkt efter pausen gjorde Reece James mål och reducerade åt Chelsea.

I 66:e minuten nätade Joao Pedro och kvitterade för Chelsea. Det fastställde slutresultatet till 2–2. Målet var Joao Pedros femte i Premier League.

Newcastle har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 10–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chelsea har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad.

I nästa omgång har Newcastle Manchester United borta på Old Trafford, fredag 26 december 21.00. Chelsea spelar hemma mot Aston Villa lördag 27 december 18.30.

Newcastle–Chelsea 2–2 (2–0)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (4) Nick Woltemade, 2–0 (20) Nick Woltemade (Anthony Gordon), 2–1 (49) Reece James, 2–2 (66) Joao Pedro.

Varningar, Newcastle: Lewis Hall, Fabian Schär, Yoane Wissa. Chelsea: Malo Gusto, Robert Sanchez, Moises Caicedo, Joao Pedro, Andrey Santos, Alejandro Garnacho, Enzo Maresca.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 2-2-1

Chelsea: 1-3-1

Nästa match:

Newcastle: Manchester United, borta, 26 december 21.00

Chelsea: Aston Villa, hemma, 27 december 18.30