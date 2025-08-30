Chema Andres matchhjälte när VfB Stuttgart sänkte Mönchengladbach

Seger för VfB Stuttgart med 1–0 mot Mönchengladbach

Chema Andres avgjorde för VfB Stuttgart

VfB Stuttgarts starka defensiv briljerade

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. VfB Stuttgart vann med 1–0 (0–0) hemma mot Mönchengladbach i Bundesliga.

Det var första segern för VfB Stuttgart. I premiären förlorade laget med 1–2 mot Union Berlin .

Lagen spelar mot varandra igen den 24 januari på Borussia-Park.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Freiburg. Lagen möts lördag 13 september 15.30 på Europa-Park-Stadion. Mönchengladbach tar sig an Werder Bremen hemma söndag 14 september 17.30.

VfB Stuttgart–Mönchengladbach 1–0 (0–0)

Bundesliga, Mercedes Benz Arena

Mål: 1–0 (79) Chema Andres (Jamie Leweling).

Varningar, VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstadt, Jamie Leweling. Mönchengladbach: Joe Scally.

Nästa match:

VfB Stuttgart: SC Freiburg, borta, 13 september

Mönchengladbach: Werder Bremen, hemma, 14 september