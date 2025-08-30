Chema Andres matchhjälte när VfB Stuttgart sänkte Mönchengladbach
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för VfB Stuttgart med 1–0 mot Mönchengladbach
- Chema Andres avgjorde för VfB Stuttgart
- VfB Stuttgarts starka defensiv briljerade
Målet i andra halvleken blev matchavgörande. VfB Stuttgart vann med 1–0 (0–0) hemma mot Mönchengladbach i Bundesliga.
Det var första segern för VfB Stuttgart. I premiären förlorade laget med 1–2 mot Union Berlin .
VfB Stuttgart–Mönchengladbach – mål för mål
Lagen spelar mot varandra igen den 24 januari på Borussia-Park.
Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Freiburg. Lagen möts lördag 13 september 15.30 på Europa-Park-Stadion. Mönchengladbach tar sig an Werder Bremen hemma söndag 14 september 17.30.
VfB Stuttgart–Mönchengladbach 1–0 (0–0)
Bundesliga, Mercedes Benz Arena
Mål: 1–0 (79) Chema Andres (Jamie Leweling).
Varningar, VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstadt, Jamie Leweling. Mönchengladbach: Joe Scally.
Nästa match:
VfB Stuttgart: SC Freiburg, borta, 13 september
Mönchengladbach: Werder Bremen, hemma, 14 september
Den här artikeln handlar om: