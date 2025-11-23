Christian Pulisic målskytt när Milan sänkte Inter
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Milan vann med 1–0 (0–0) borta mot Inter i Serie A.
Milan höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.
Det betyder att Milan gick obesegrade från planen för elfte matchen i följd.
Inter–Milan – mål för mål
Det här var Inters tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Milans femte uddamålsseger.
Inter ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Milan ligger på andra plats.
Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt.
Söndag 30 november 15.00 spelar Inter borta mot Pisa. Milan möter Lazio hemma lördag 29 november 20.45.
Inter–Milan 0–1 (0–0)
Serie A
Mål: 0–1 (54) Christian Pulisic.
Varningar, Inter: Hakan Calhanoglu. Milan: Strahinja Pavlovic, Rafael Leao.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Inter: 3-0-2
Milan: 2-3-0
Nästa match:
Inter: Pisa, borta, 30 november
Milan: Lazio, hemma, 29 november
Den här artikeln handlar om: