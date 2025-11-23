Christian Pulisic målskytt när Milan sänkte Inter

Milan vann med 1–0 mot Inter

Christian Pulisic avgjorde för Milan

Seger nummer 7 för Milan

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Milan vann med 1–0 (0–0) borta mot Inter i Serie A.

Milan höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Det betyder att Milan gick obesegrade från planen för elfte matchen i följd.

Inter–Milan – mål för mål

Det här var Inters tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Milans femte uddamålsseger.

Inter ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Milan ligger på andra plats.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Söndag 30 november 15.00 spelar Inter borta mot Pisa. Milan möter Lazio hemma lördag 29 november 20.45.

Inter–Milan 0–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (54) Christian Pulisic.

Varningar, Inter: Hakan Calhanoglu. Milan: Strahinja Pavlovic, Rafael Leao.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 3-0-2

Milan: 2-3-0

Nästa match:

Inter: Pisa, borta, 30 november

Milan: Lazio, hemma, 29 november