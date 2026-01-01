Coventry ledde i halvtid – men tappade i andra mot Charlton
I halvtid ledde Coventry matchen på bortaplan i Championship mot Charlton med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Charlton in i matchen och kvitterade. Matchens slutresultat blev 1–1.
Charlton–Coventry – mål för mål
Ellis Simms gjorde 1–0 till Coventry efter bara tre minuter assisterad av Milan van Ewijk.
I 69:e minuten slog Joe Rankin-Costello till och kvitterade för Charlton. 1–1-målet blev matchens sista.
Charlton har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Coventry har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Coventry med 3–1.
Nästa motstånd för Coventry är Birmingham. Lagen möts söndag 4 januari 13.00 på St Andrew’s Knighthead Park.
Charlton–Coventry 1–1 (0–1)
Championship, The Valley, Charlton
Mål: 0–1 (3) Ellis Simms (Milan van Ewijk), 1–1 (69) Joe Rankin-Costello.
Varningar, Charlton: Harvey Knibbs, James Bree, Reece Burke. Coventry: Milan van Ewijk, Liam Kitching.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Charlton: 1-2-2
Coventry: 2-2-1
Nästa match:
Coventry: Birmingham City, borta, 4 januari 13.00
