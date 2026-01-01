Coventry ledde i halvtid – men tappade i andra mot Charlton

1–1 mellan Charlton och Coventry

Joe Rankin-Costello kvitterade i 69:e minuten

Blackburn blir nästa motstånd för Charlton

I halvtid ledde Coventry matchen på bortaplan i Championship mot Charlton med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Charlton in i matchen och kvitterade. Matchens slutresultat blev 1–1.

Charlton–Coventry – mål för mål

Ellis Simms gjorde 1–0 till Coventry efter bara tre minuter assisterad av Milan van Ewijk.

I 69:e minuten slog Joe Rankin-Costello till och kvitterade för Charlton. 1–1-målet blev matchens sista.

Charlton har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Coventry har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Coventry med 3–1.

Nästa motstånd för Coventry är Birmingham. Lagen möts söndag 4 januari 13.00 på St Andrew’s Knighthead Park.

Charlton–Coventry 1–1 (0–1)

Championship, The Valley, Charlton

Mål: 0–1 (3) Ellis Simms (Milan van Ewijk), 1–1 (69) Joe Rankin-Costello.

Varningar, Charlton: Harvey Knibbs, James Bree, Reece Burke. Coventry: Milan van Ewijk, Liam Kitching.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 1-2-2

Coventry: 2-2-1

Nästa match:

Coventry: Birmingham City, borta, 4 januari 13.00