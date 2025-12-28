Crystal Palace föll mot Tottenham på hemmaplan

Tottenham vann med 1–0 mot Crystal Palace

Archie Gray matchvinnare för Tottenham

Tredje raka förlusten för Crystal Palace

Crystal Palace förlorade på hemmaplan mot Tottenham i Premier League på söndagen. 0–1 (0–1) slutade matchen.

Archie Gray blev matchhjälte efter 42 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var Tottenhams sjätte nolla den här säsongen.

Brentford nästa för Tottenham

Crystal Palace har två vinster och tre förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tottenham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad.

Tottenham ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Crystal Palace är på nionde plats. Crystal Palace har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 12 december låg laget på fjärde plats.

Nästa motstånd för Crystal Palace är Fulham. Lagen möts torsdag 1 januari 18.30 på Selhurst Park.

Crystal Palace–Tottenham 0–1 (0–1)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 0–1 (42) Archie Gray (Richarlison).

Varningar, Crystal Palace: Will Hughes, Jefferson Lerma, Maxence Lacroix. Tottenham: Archie Gray, Kevin Danso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 2-0-3

Tottenham: 2-1-2

Nästa match:

Crystal Palace: Fulham FC, hemma, 1 januari 18.30