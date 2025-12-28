Crystal Palace föll mot Tottenham på hemmaplan
- Tottenham vann med 1–0 mot Crystal Palace
- Archie Gray matchvinnare för Tottenham
- Tredje raka förlusten för Crystal Palace
Crystal Palace förlorade på hemmaplan mot Tottenham i Premier League på söndagen. 0–1 (0–1) slutade matchen.
Archie Gray blev matchhjälte efter 42 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Det här var Tottenhams sjätte nolla den här säsongen.
Brentford nästa för Tottenham
Crystal Palace har två vinster och tre förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tottenham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad.
Tottenham ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Crystal Palace är på nionde plats. Crystal Palace har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 12 december låg laget på fjärde plats.
Nästa motstånd för Crystal Palace är Fulham. Lagen möts torsdag 1 januari 18.30 på Selhurst Park.
Crystal Palace–Tottenham 0–1 (0–1)
Premier League, Selhurst Park
Mål: 0–1 (42) Archie Gray (Richarlison).
Varningar, Crystal Palace: Will Hughes, Jefferson Lerma, Maxence Lacroix. Tottenham: Archie Gray, Kevin Danso.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Crystal Palace: 2-0-3
Tottenham: 2-1-2
Nästa match:
Crystal Palace: Fulham FC, hemma, 1 januari 18.30
