Crystal Palace kvalklart efter oavgjort mot KuPS
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan Crystal Palace och KuPS
- Justin Devenny kvitterade i 76:e minuten
- Crystal Palace nu elfte, KuPS på 21:a plats
Efter en bra säsong i Conference League herr är Crystal Palace nu klart för kval. Det efter oavgjort, 2–2 (1–0), på hemmaplan mot KuPS.
Crystal Palace–KuPS – mål för mål
Christantus Uche öppnade målskyttet efter pass från Justin Devenny redan i sjätte minuten och gav Crystal Palace ledningen.
Direkt efter pausen gjorde Piotr Parzyszek mål efter förarbete från Saku Savolainen och kvitterade för KuPS.
KuPS gjorde också 1–2 i 53:e minuten när Ibrahim Cisse fick träff framspelad av Clinton Antwi.
I den 73:e minuten fick KuPS:s Clinton Antwi rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista 17 minuterna.
Justin Devenny kvitterade för Crystal Palace assisterad av Tyrick Mitchell i 76:e minuten. 2–2-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Crystal Palace slutar på elfte plats och KuPS på 21:a plats.
Crystal Palace–KuPS 2–2 (1–0)
Conference League herr, Selhurst Park
Mål: 1–0 (6) Christantus Uche (Justin Devenny), 1–1 (50) Piotr Parzyszek (Saku Savolainen), 1–2 (53) Ibrahim Cisse (Clinton Antwi), 2–2 (76) Justin Devenny (Tyrick Mitchell).
Varningar, Crystal Palace: Marc Guehi, Romain Esse, Borna Sosa.
Utvisningar, KuPS: Clinton Antwi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Crystal Palace: 2-1-2
KuPS: 1-3-1
Den här artikeln handlar om: