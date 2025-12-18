Crystal Palace kvalklart efter oavgjort mot KuPS

Oavgjort mellan Crystal Palace och KuPS

Justin Devenny kvitterade i 76:e minuten

Crystal Palace nu elfte, KuPS på 21:a plats

Efter en bra säsong i Conference League herr är Crystal Palace nu klart för kval. Det efter oavgjort, 2–2 (1–0), på hemmaplan mot KuPS.

Crystal Palace–KuPS – mål för mål

Christantus Uche öppnade målskyttet efter pass från Justin Devenny redan i sjätte minuten och gav Crystal Palace ledningen.

Direkt efter pausen gjorde Piotr Parzyszek mål efter förarbete från Saku Savolainen och kvitterade för KuPS.

KuPS gjorde också 1–2 i 53:e minuten när Ibrahim Cisse fick träff framspelad av Clinton Antwi.

I den 73:e minuten fick KuPS:s Clinton Antwi rött kort och laget fick spela med en spelare mindre sista 17 minuterna.

Justin Devenny kvitterade för Crystal Palace assisterad av Tyrick Mitchell i 76:e minuten. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Crystal Palace slutar på elfte plats och KuPS på 21:a plats.

Crystal Palace–KuPS 2–2 (1–0)

Conference League herr, Selhurst Park

Mål: 1–0 (6) Christantus Uche (Justin Devenny), 1–1 (50) Piotr Parzyszek (Saku Savolainen), 1–2 (53) Ibrahim Cisse (Clinton Antwi), 2–2 (76) Justin Devenny (Tyrick Mitchell).

Varningar, Crystal Palace: Marc Guehi, Romain Esse, Borna Sosa.

Utvisningar, KuPS: Clinton Antwi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 2-1-2

KuPS: 1-3-1