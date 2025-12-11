Crystal Palace vann efter stark start mot Shelbourne

Crystal Palace segrade – 3–0 mot Shelbourne

Christantus Uche matchvinnare för Crystal Palace

Fjärde förlusten i rad för Shelbourne

Crystal Palace tog greppet om matchen före paus och Shelbourne lyckades inte resa sig. Matchen på torsdagen i Conference League herr slutade 3–0 (3–0) till bortalaget.

KuPS nästa för Crystal Palace

Gästerna Crystal Palace fick en bra start på matchen när Christantus Uche gjorde målet redan i elfte minuten.

Crystal Palace gjorde också 0–2 i 25:e minuten när Eddie Nketiah fick träff efter förarbete från Christantus Uche.

Till slut kom också 0–3-målet genom Yeremy Pino i 37:e minuten. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Crystal Palace med 3–0.

Shelbourne har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter fem spelade matcher. Crystal Palace har nio poäng.

Motståndare i sista omgången för Crystal Palace är KuPS. Lagen möts torsdag 18 december 21.00 på Selhurst Park.

Shelbourne–Crystal Palace 0–3 (0–3)

Conference League herr

Mål: 0–1 (11) Christantus Uche, 0–2 (25) Eddie Nketiah (Christantus Uche), 0–3 (37) Yeremy Pino.

Varningar, Shelbourne: Mark Coyle, Tyreke Wilson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Shelbourne: 0-1-4

Crystal Palace: 3-0-2

Nästa match:

Crystal Palace: KuPS, hemma, 18 december 21.00