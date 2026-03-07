Da Costa fixade kryss på övertid för Mainz mot VfB Stuttgart

Mainz och VfB Stuttgart kryssade

Danny da Costa kvitterade på tilläggstid

Werder Bremen nästa för Mainz

Det såg ut att bli förlust för Mainz när laget mötte VfB Stuttgart på lördagen i Bundesliga på MEWA Arena. Bortalaget ledde med 1–2 i slutet av matchen. Men på övertid slog Danny da Costa till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Mainz.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Mainz.

Mainz–VfB Stuttgart – mål för mål

Jae-sung Lee gav Mainz ledningen i 39:e minuten.

Ermedin Demirovic kvitterade för VfB Stuttgart med knappa kvarten kvar. Deniz Undav gav VfB Stuttgart ledningen framspelad av Tiago Tomas i 77:e minuten. Kvitteringen kom på stopptid när Danny da Costa slog till och gjorde mål för Mainz. 2–2-målet blev matchens sista.

Mainz har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VfB Stuttgart har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 13–8 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har VfB Stuttgart vunnit.

Söndag 15 mars möter Mainz Werder Bremen borta 15.30 och VfB Stuttgart möter Red Bull Leipzig hemma 19.30.

Mainz–VfB Stuttgart 2–2 (1–0)

Bundesliga, MEWA Arena

Mål: 1–0 (39) Jae-sung Lee, 1–1 (76) Ermedin Demirovic, 1–2 (77) Deniz Undav (Tiago Tomas), 2–2 (90) Danny da Costa.

Varningar, VfB Stuttgart: Tiago Tomas, Jeff Chabot.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mainz: 1-3-1

VfB Stuttgart: 2-2-1

Nästa match:

Mainz: Werder Bremen, borta, 15 mars 15.30

VfB Stuttgart: RB Leipzig, hemma, 15 mars 19.30