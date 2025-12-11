Darian Males avgjorde när Young Boys sänkte Lille
- Young Boys vann med 1–0 mot Lille
- Darian Males avgjorde för Young Boys
- Young Boys nu 21:a, Lille på 20:e plats
Målet i andra halvleken blev matchens enda. Young Boys vann med 1–0 (0–0) hemma mot Lille i Europa League.
Lyon nästa för Young Boys
Young Boys har tre segrar och två förluster och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lille har två vinster och tre förluster och 8–6 i målskillnad.
För Young Boys gör resultatet att laget nu ligger på 21:a plats i tabellen medan Lille är på 20:e plats.
Young Boys tar sig an Lyon i nästa match hemma torsdag 22 januari 18.45. Lille möter samma dag 21.00 Celta Vigo borta.
Young Boys–Lille 1–0 (0–0)
Europa League, Stadion Wankdorf
Mål: 1–0 (61) Darian Males.
Varningar, Young Boys: Tanguy Zoukrou.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Young Boys: 3-0-2
Lille: 2-0-3
Nästa match:
Young Boys: Olympique Lyon, hemma, 22 januari 18.45
Lille: Celta Vigo, borta, 22 januari 21.00
