Darian Males avgjorde när Young Boys sänkte Lille

Young Boys vann med 1–0 mot Lille

Darian Males avgjorde för Young Boys

Young Boys nu 21:a, Lille på 20:e plats

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Young Boys vann med 1–0 (0–0) hemma mot Lille i Europa League.

Lyon nästa för Young Boys

Young Boys har tre segrar och två förluster och 7–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lille har två vinster och tre förluster och 8–6 i målskillnad.

För Young Boys gör resultatet att laget nu ligger på 21:a plats i tabellen medan Lille är på 20:e plats.

Young Boys tar sig an Lyon i nästa match hemma torsdag 22 januari 18.45. Lille möter samma dag 21.00 Celta Vigo borta.

Young Boys–Lille 1–0 (0–0)

Europa League, Stadion Wankdorf

Mål: 1–0 (61) Darian Males.

Varningar, Young Boys: Tanguy Zoukrou.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Young Boys: 3-0-2

Lille: 2-0-3

Nästa match:

Young Boys: Olympique Lyon, hemma, 22 januari 18.45

Lille: Celta Vigo, borta, 22 januari 21.00