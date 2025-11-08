De Ligt räddade en poäng på övertid mot Tottenham

Oavgjort mellan Tottenham och Manchester United

Matthijs de Ligt kvitterade på tilläggstid

Arsenal nästa motstånd för Tottenham

Det såg ut att bli förlust för Manchester United när laget mötte Tottenham på lördagen i Premier League på Tottenham Hotspur Stadium. Hemmalaget ledde med 2–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Matthijs de Ligt till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Manchester United.

Tottenham–Manchester United – mål för mål

Bryan Mbeumo gav gästerna Manchester United ledningen i 32:a minuten på pass av Amad Diallo. Målet var Bryan Mbeumos femte i Premier League.

Mathys Tel såg med sex minuter kvar att spela till att Tottenham kvitterade.

Ledningsmålet till 2–1 kom på stopptid när Richarlison slog till och gjorde mål för Tottenham framspelad av Wilson Odobert.

Manchester United kvitterade till 2–2 direkt därefter genom Matthijs de Ligt framspelad av Bruno Fernandes. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Tottenhams tredje oavgjorda match den här säsongen.

I nästa omgång har Tottenham Arsenal borta på Emirates Stadium, söndag 23 november 17.30. Manchester United spelar hemma mot Everton måndag 24 november 21.00.

Tottenham–Manchester United 2–2 (0–1)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (32) Bryan Mbeumo (Amad Diallo), 1–1 (84) Mathys Tel, 2–1 (90) Richarlison (Wilson Odobert), 2–2 (90) Matthijs de Ligt (Bruno Fernandes).

Varningar, Tottenham: Cristian Romero, Richarlison, Brennan Johnson, Kevin Danso, Joao Palhinha. Manchester United: Patrick Dorgu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 2-1-2

Manchester United: 3-2-0

Nästa match:

Tottenham: Arsenal FC, borta, 23 november

Manchester United: Everton FC, hemma, 24 november