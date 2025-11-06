Delad pott när Fenerbahce gästade Viktoria Plzen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Kryss mellan Viktoria Plzen och Fenerbahce
- Viktoria Plzen nu åttonde, Fenerbahce på 15:e plats
- Freiburg nästa motståndare för Viktoria Plzen
Torsdagens match slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Viktoria Plzen eller gästande Fenerbahce lyckades få till det i avsluten och matchen i Europa League slutade mållös, 0-0.
Viktoria Plzen–Fenerbahce – mål för mål
Det här var Viktoria Plzens andra oavgjorda match den här säsongen.
För Viktoria Plzen gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Fenerbahce är på 15:e plats.
På torsdag 27 november 18.45 spelar Viktoria Plzen hemma mot Freiburg och Fenerbahce hemma mot Ferencvaros.
Viktoria Plzen–Fenerbahce 0–0
Europa League
Varningar, Viktoria Plzen: Prince Kwabena Adu, Svetozar Markovic, Matej Valenta. Fenerbahce: Ismail Yuksek, Jayden Oosterwolde, Fred, Jhon Duran, Edson Alvarez.
Nästa match:
Viktoria Plzen: SC Freiburg, hemma, 27 november
Fenerbahce: Ferencváros TC, hemma, 27 november
Den här artikeln handlar om: