Delad pott när Fenerbahce gästade Viktoria Plzen

Kryss mellan Viktoria Plzen och Fenerbahce

Torsdagens match slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Viktoria Plzen eller gästande Fenerbahce lyckades få till det i avsluten och matchen i Europa League slutade mållös, 0-0.

Det här var Viktoria Plzens andra oavgjorda match den här säsongen.

För Viktoria Plzen gör resultatet att laget nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Fenerbahce är på 15:e plats.

På torsdag 27 november 18.45 spelar Viktoria Plzen hemma mot Freiburg och Fenerbahce hemma mot Ferencvaros.

Varningar, Viktoria Plzen: Prince Kwabena Adu, Svetozar Markovic, Matej Valenta. Fenerbahce: Ismail Yuksek, Jayden Oosterwolde, Fred, Jhon Duran, Edson Alvarez.

Viktoria Plzen: SC Freiburg, hemma, 27 november

Fenerbahce: Ferencváros TC, hemma, 27 november