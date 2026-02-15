Delad pott när Genoa gästade Cremonese

Oavgjort mellan Cremonese och Genoa

Roma nästa motståndare för Cremonese

Cremonese tog poäng efter förlusten senast

Söndagens match på Stadio Giovanni Zini slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Cremonese eller gästande Genoa lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Cremonese–Genoa – mål för mål

Cremonese har två oavgjorda och tre förluster och 1–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Genoa har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–8 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Cremonese med 2–0.

Nästa motstånd för Genoa är Torino. Lagen möts söndag 22 februari 12.30 på Stadio Luigi Ferraris.

Cremonese–Genoa 0–0

Serie A, Stadio Giovanni Zini

Varningar, Cremonese: Filippo Terracciano, Giuseppe Pezzella.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cremonese: 0-2-3

Genoa: 1-2-2

Nästa match:

Genoa: Torino, hemma, 22 februari 12.30