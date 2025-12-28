Delad pott när Guimaraes gästade Casa Pia

Oavgjort i mötet mellan Casa Pia och Guimaraes

Rio Ave blir nästa motstånd för Casa Pia

Lagen möts igen 10 maj på Estadio D. Afonso Henriques

Söndagens match på Estadio Municipal de Rio Maior slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Casa Pia eller gästande Guimaraes lyckades få till det i avsluten och matchen i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.

Casa Pia–Guimaraes – mål för mål

Casa Pia har en seger, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Guimaraes har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 maj på Estadio D. Afonso Henriques.

I nästa match möter Casa Pia Rio Ave borta på söndag 4 januari 16.30. Guimaraes möter Nacional fredag 2 januari 20.00 hemma.

Casa Pia–Guimaraes 0–0

Primeira Liga herr, Estadio Municipal de Rio Maior

Varningar, Casa Pia: Miguel Sousa, David Sousa, Dailon Rocha Livramento, Yassin Oukili. Guimaraes: Maga, Matija Mitrovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Casa Pia: 1-2-2

Guimaraes: 2-2-1

Nästa match:

Casa Pia: Rio Ave, borta, 4 januari 16.30

Guimaraes: CD Nacional Funchal, hemma, 2 januari 20.00