Deniz Undav målskytt när VfB Stuttgart sänkte Red Bull Leipzig

VfB Stuttgart vann med 1–0 mot Red Bull Leipzig

Målet i andra halvleken blev matchens enda när VfB Stuttgart vann med 1–0 (0–0) hemma mot Red Bull Leipzig i Bundesliga.

Det här var tionde gången den här säsongen som VfB Stuttgarts målvakter höll nollan.

VfB Stuttgart har skapat en skön vinnarkänsla på MHPArena. Segern mot Red Bull Leipzig betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

VfB Stuttgart–Red Bull Leipzig – mål för mål

VfB Stuttgart imponerar med tre segrar och två oavgjorda och 13–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Red Bull Leipzig har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–7 i målskillnad.

VfB Stuttgart stannar därmed på fjärde plats och Red Bull Leipzig på femte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Leipzig med 3–1.

Söndag 22 mars 19.30 spelar VfB Stuttgart borta mot Augsburg. Red Bull Leipzig möter Hoffenheim hemma på Red Bull Arena Leipzig fredag 20 mars 20.30.

VfB Stuttgart–Red Bull Leipzig 1–0 (0–0)

Bundesliga, MHPArena

Mål: 1–0 (56) Deniz Undav.

Varningar, VfB Stuttgart: Atakan Karazor. Red Bull Leipzig: Xaver Schlager, Romulo Cruz.

