Derby Countys segerrad fortsätter efter 2–1 mot Blackburn

  • Seger för Derby County med 2–1 mot Blackburn

  • Derby Countys femte seger på de senaste sex matcherna

  • Patrick Agyemang matchvinnare för Derby County

Blackburn och Derby County möttes på lördagen. Derby County hade fyra vinster i rad i Championship inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 1–2 (0–2).

Blackburn–Derby County – mål för mål

Derby County startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Carlton Morris nätade redan i 19:e minuten.

Patrick Agyemang stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken. I 66:e minuten nätade Yuki Ohashi på straff och reducerade åt Blackburn. Men mer än så orkade Blackburn inte med.

Det här var Blackburns fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Derby Countys femte uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 februari på Pride Park Stadium.

I nästa omgång har Blackburn Preston North End borta, fredag 21 november 21.00. Derby County spelar hemma mot Watford lördag 22 november 16.00.

Blackburn–Derby County 1–2 (0–2)

Championship

Mål: 0–1 (19) Carlton Morris, 0–2 (45) Patrick Agyemang, 1–2 (66) Yuki Ohashi.

Varningar, Blackburn: Taylor Gardner Hickman. Derby County: Ebou Adams, Lars-Jørgen Salvesen, Bobby Clark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 3-0-2

Derby County: 5-0-0

Nästa match:

Blackburn: Preston North End FC, borta, 21 november

Derby County: Watford FC, hemma, 22 november

