Dubbla nollor när Crystal Palace tog emot Aston Villa

Oavgjort mellan Crystal Palace och Aston Villa

Crystal Palace nu 13:e, Aston Villa på tredje plats

Sunderland blir nästa motstånd för Crystal Palace

Matchen på på Selhurst Park på onsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Crystal Palace eller gästande Aston Villa lyckades få till det i avsluten och mötet i Premier League slutade mållös, 0-0.

Det var Crystal Palaces sjätte match i rad utan seger.

Crystal Palace–Aston Villa – mål för mål

Crystal Palace har två oavgjorda och tre förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Aston Villa har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–7 i målskillnad.

Det här betyder att Crystal Palace ligger på 13:e plats i tabellen och Aston Villa är på tredje plats. Crystal Palace var fyra i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Crystal Palace tar sig an Sunderland i nästa match borta lördag 17 januari 16.00. Aston Villa möter Everton hemma söndag 18 januari 17.30.

Crystal Palace–Aston Villa 0–0

Premier League, Selhurst Park

Varningar, Crystal Palace: Tyrick Mitchell, Brennan Johnson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 0-2-3

Aston Villa: 3-1-1

Nästa match:

Crystal Palace: Sunderland AFC, borta, 17 januari 16.00

Aston Villa: Everton FC, hemma, 18 januari 17.30