Dubbla nollor när Crystal Palace tog emot Aston Villa
- Oavgjort mellan Crystal Palace och Aston Villa
- Crystal Palace nu 13:e, Aston Villa på tredje plats
- Sunderland blir nästa motstånd för Crystal Palace
Matchen på på Selhurst Park på onsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Crystal Palace eller gästande Aston Villa lyckades få till det i avsluten och mötet i Premier League slutade mållös, 0-0.
Det var Crystal Palaces sjätte match i rad utan seger.
Crystal Palace–Aston Villa – mål för mål
Crystal Palace har två oavgjorda och tre förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Aston Villa har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–7 i målskillnad.
Det här betyder att Crystal Palace ligger på 13:e plats i tabellen och Aston Villa är på tredje plats. Crystal Palace var fyra i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.
Crystal Palace tar sig an Sunderland i nästa match borta lördag 17 januari 16.00. Aston Villa möter Everton hemma söndag 18 januari 17.30.
Crystal Palace–Aston Villa 0–0
Premier League, Selhurst Park
Varningar, Crystal Palace: Tyrick Mitchell, Brennan Johnson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Crystal Palace: 0-2-3
Aston Villa: 3-1-1
Nästa match:
Crystal Palace: Sunderland AFC, borta, 17 januari 16.00
Aston Villa: Everton FC, hemma, 18 januari 17.30
