Prenumerera

Logga in

Dubbla nollor när Crystal Palace tog emot Aston Villa

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Oavgjort mellan Crystal Palace och Aston Villa

  • Crystal Palace nu 13:e, Aston Villa på tredje plats

  • Sunderland blir nästa motstånd för Crystal Palace

Matchen på på Selhurst Park på onsdagen blev målfattig. Varken hemmalaget Crystal Palace eller gästande Aston Villa lyckades få till det i avsluten och mötet i Premier League slutade mållös, 0-0.

Det var Crystal Palaces sjätte match i rad utan seger.

Crystal Palace–Aston Villa – mål för mål

Crystal Palace har två oavgjorda och tre förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Aston Villa har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 8–7 i målskillnad.

Det här betyder att Crystal Palace ligger på 13:e plats i tabellen och Aston Villa är på tredje plats. Crystal Palace var fyra i tabellen för 26 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Crystal Palace tar sig an Sunderland i nästa match borta lördag 17 januari 16.00. Aston Villa möter Everton hemma söndag 18 januari 17.30.

Crystal Palace–Aston Villa 0–0

Premier League, Selhurst Park

Varningar, Crystal Palace: Tyrick Mitchell, Brennan Johnson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 0-2-3

Aston Villa: 3-1-1

Nästa match:

Crystal Palace: Sunderland AFC, borta, 17 januari 16.00

Aston Villa: Everton FC, hemma, 18 januari 17.30

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt