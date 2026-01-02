Eduardo poängräddare för Gil Vicente – i 87:e minuten mot Sporting Lissabon

Kryss mellan Gil Vicente och Sporting Lissabon

Carlos Eduardo kvitterade i 87:e minuten

Nacional blir nästa motstånd för Gil Vicente

Gil Vicente gick mot förlust i fredagens match mot Sporting Lissabon i Primeira Liga herr på Municipal de Barcelos. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men i 87:e minuten slog Carlos Eduardo till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Gil Vicente.

Det betyder att Sporting Lissabon gick obesegrade från planen för 13:e matchen i följd.

Gil Vicente–Sporting Lissabon – mål för mål

Luis Suarez gjorde 1–0 till gästande Sporting Lissabon på tilläggstid i första halvlek.

I den 79:e minuten fick Sporting Lissabon Goncalo Inacio utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista elva minuterna.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Carlos Eduardo slog till och gjorde mål för Gil Vicente. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Den 17 maj möts lagen återigen, då på Estadio Jose Alvalade.

I nästa match möter Gil Vicente Nacional hemma på lördag 17 januari 16.30. Sporting Lissabon möter Casa Pia fredag 16 januari 21.15 hemma.

Gil Vicente–Sporting Lissabon 1–1 (0–1)

Primeira Liga herr, Municipal de Barcelos

Mål: 0–1 (45) Luis Suarez, 1–1 (87) Carlos Eduardo.

Varningar, Gil Vicente: Gustavo Varela, Martin Fernandez, Ze Ferreira, Marvin Gilbert.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gil Vicente: 0-5-0

Sporting Lissabon: 3-2-0

Nästa match:

Gil Vicente: CD Nacional Funchal, hemma, 17 januari 16.30

Sporting Lissabon: Casa Pia, hemma, 16 januari 21.15